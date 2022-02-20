Политика

ОРДЛО готовятся оказать военную помощь: СМИ раскрыли, какая «страна» намерена действовать

На фоне эскалации конфликта на Донбассе активизировался целый ряд мировых лидеров, политологов и обычных политиков, которые поднимают разные месседжи. Не обошла стороной ситуация на Востоке Украины и человека, который долгое время для представителей РФ имел особую ценность.

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что речь идет об Аслане Бжании – лидере так называемой «республики Абхазия», которую, как известно, почти никто не признал. По его словам, он и его «государство» готовы предоставить сепаратистам из «Л/ДНР» не только гуманитарную, но еще и военную виды помощи.

Более того, он выразил уверенность, что Украинское государство якобы наотрез отказывается идти к миру с помощью дипломатии и переговоров. Так же он добавил, что делается все вышеупомянутое в соответствии с «указкой» западных кураторов.

В конце он добавил, что Абхазия создала даже «Единый штаб помощи Донбассу». Туда уже подключили немало представителей общественных организаций и других специалистов.

Тем временем, В ОРДЛО силой мобилизуют мужчин от 18 до 55 лет — начались похищения.

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