Политика

​«Кремль готовится начать самую большую войну в Европе с 1945 года»: предупреждение Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил весь мир о том, что по имеющимся фактам Российская Федерация планирует «крупнейшую войну за последние 77 лет».

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Об этой информации сообщили в интервью BBC, передает Ura-inform.

​С его слов, все признаки свидетельствуют уже о начале воплощения плана по вторжению России в Украину в определённом смысле. Джонсон сделал уточнение, что РФ  может нанести удар по Киеву. Ударную группировку для данной цели Россия уже разместила на территории Беларуси.

По данным западных разведок, Российская Федерация сконцентрировала около 190 000 военных у украинских границ. Главой Британского правительства было подчеркнуто, что попытка России реализовать данный сценарий будет очень кровавой. И жертвами этого конфликта могут стать не только украинские граждане, но и молодые российские ребята, которых бросят на войну с соседним государством.

Джонсон заявил, что Великобритания готова к жесткой реакции на новый виток агрессии РФ. Он пообещал очень сильный удар по российской экономике, в результате которого ее компании не смогут проводить расчёты в фунтах и долларах.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, при каком условии Украина попросит Турцию закрыть проливы Чёрного моря для России.

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