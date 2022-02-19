Политика

Нагнетание ситуации Москвой продолжается: Россия снова сорвала заседание ТКГ

С украинской стороны на переговорах ТКГ было заявлено, что Россия в очередной раз не явилась на внеочередное заседание, запланированное на сегодня, девятнадцатого февраля в 11:00, которое инициировал координатор ОБСЕ.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщила Zn.ua, передает Ura-inform.

В пресс-службе украинской делегации ТКГ сообщают, что такая позиция со стороны Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политическими советниками лидеров стран нормандской четвёрки было сделано совместное заявление 26.02.2022 года.

В нем все поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации минских договоренностей — говорится в сообщении ТКГ.

Так же там  отметили, что неявка России на заседание только подчеркивает ее стремление и далее продолжать нагнетание ситуации. Блокировка работы ТКГ ставит под сомнение стремление РФ придерживаться минских договоренностей и ее словам об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

При этом с украинской стороны подтвердили представителям ОБСЕ об отсутствии планов касаемо наступательной операции на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс после якобы попадания снарядов на российскую территорию

Об этом было заявлено сегодня, девятнадцатого февраля членом комитета по обороне генерал-лейтенантом Виктором Соболевым.

Украина получила тревожный сигнал: в СБУ раскрыли, как начал действовать Медведчук

Сотрудники Службы безопасности Украины получили соответствующие кадры от пограничников, которые работают на КПВВ около Беларуси. Выяснилось, что один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже начал осознавать всю серьезность возможного конфликта.

Байден заявил, что Путин уже принял решение: «Готов напасть в ближайшие дни»

В Вашингтоне утверждают что имеют все основания полагать, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже принял решение.

На Донбассе все идет по особому сценарию: источник из Кремля раскрыл, к чему пришли стороны

Стало известно, что на территории зоны ООС и ОРДЛО начались массовые бомбежки. По этому поводу уже успели высказаться даже главари «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Источник же утверждает, что ситуация накаляется далеко неслучайно.

«Зафиксированы аномальные события»: Резников обратился к жителям ОРДЛО с важным заявлением

Он опроверг намерение украинской армии якобы начать наступательную операцию на Донбассе

Аваков предупредил украинцев о серьезных провокациях

На совещании во 2-м армейском корпусе — «армии ЛНР» принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины