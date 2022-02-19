Нагнетание ситуации Москвой продолжается: Россия снова сорвала заседание ТКГ

С украинской стороны на переговорах ТКГ было заявлено, что Россия в очередной раз не явилась на внеочередное заседание, запланированное на сегодня, девятнадцатого февраля в 11:00, которое инициировал координатор ОБСЕ.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщила Zn.ua, передает Ura-inform.

В пресс-службе украинской делегации ТКГ сообщают, что такая позиция со стороны Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политическими советниками лидеров стран нормандской четвёрки было сделано совместное заявление 26.02.2022 года.

В нем все поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня на Донбассе и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации минских договоренностей — говорится в сообщении ТКГ.

Так же там отметили, что неявка России на заседание только подчеркивает ее стремление и далее продолжать нагнетание ситуации. Блокировка работы ТКГ ставит под сомнение стремление РФ придерживаться минских договоренностей и ее словам об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

При этом с украинской стороны подтвердили представителям ОБСЕ об отсутствии планов касаемо наступательной операции на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, Ахметов в Мариуполе поделился своей главной мечтой