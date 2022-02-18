«Зафиксированы аномальные события»: Резников обратился к жителям ОРДЛО с важным заявлением

Он опроверг намерение украинской армии якобы начать наступательную операцию на Донбассе

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Министр обороны украинского государства Алексей Резников назвал активизацию обстрелов на оккупированном боевиками Донбассе «аномальными событиями». Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УРА-Информ.

«Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. И наше задание укротить эту аномалию, чтоб она не стала прологом для эскалации», — отметил глава оборонного ведомства.

При этом, Резников опроверг намерение ВСУ начать наступление на Донбассе. Также министр обратился к жителям оккупированных территорий.

«Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения осуществлять любые силовые действия относительно ОРДЛО или Крыма. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов. Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячется за вашими стенами, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС боевики «ЛДНР» устраивают сильные обстрелы, чтобы спровоцировать украинскую сторону ответить на их огонь.