«Зафиксированы аномальные события»: Резников обратился к жителям ОРДЛО с важным заявлением

Он опроверг намерение украинской армии якобы начать наступательную операцию на Донбассе
Министр обороны украинского государства Алексей Резников назвал активизацию обстрелов на оккупированном боевиками Донбассе «аномальными событиями». Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УРА-Информ.
«Вчера были зафиксированы аномальные события, которые заметно отличаются от того, что происходило с начала года. И наше задание укротить эту аномалию, чтоб она не стала прологом для эскалации», — отметил глава оборонного ведомства.
При этом, Резников опроверг намерение ВСУ начать наступление на Донбассе. Также министр обратился к жителям оккупированных территорий.
«Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения осуществлять любые силовые действия относительно ОРДЛО или Крыма. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов. Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячется за вашими стенами, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС боевики «ЛДНР» устраивают сильные обстрелы, чтобы спровоцировать украинскую сторону ответить на их огонь.
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