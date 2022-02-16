В Кремле снова выдвинули требование к НАТО по Украине

Главой Российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константином Гавриловым было выдвинуто очередное требование к Североатлантическому Альянсу касательно Украины.

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Об этой информации сообщила Segodnya, передает Ura-inform.

Он заявил, что Российская Федерация будет настаивать на том, чтобы в НАТО было заявлено об отказе принимать украинское государство в ряды Альянса. Так же Гаврилов сказал, что со стороны Киева должен быть провозглашен внеблоковый статус.

«Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО официально и публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. А Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года», – сказал Гаврилов.

Сегодня генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом было заявлено, что двери НАТО остаются открытыми для Украины. По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

Напомним, ранее сообщалось, В Госдепе США озвучили новые сроки вторжения России в Украину