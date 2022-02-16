В Госдепе США озвучили новые сроки вторжения России в Украину

По мнению государственного секретаря США Энтони Блинкена заявления о том что полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не случится, преждевременно.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

В Государственном департаменте США был отмечен период, в который возможно может начаться вторжение российских войск на украинские территории. В ходе брифинга Блинкен заявил, что он убеждён, что наиболее опасным временем остаётся нынешняя неделя.



С его слов, президент Российской Федерации Владимир Путин очень хорошо подготовился к атаке и от новой военной агрессии против Украины его отделяет лишь один шаг. Российская армия, из 100 тысяч военных, до сих пор находится около границ Украины, и на данный момент риски вторжения остаются очень высокими.

И то, что вторжение не началось 16 февраля, еще не говорит о том, что Путин отказался от своих прежних намерений.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с размещением российских войск вблизи границ Украины», — заявил госсекретарь.

Напомним, ранее сообщалось, Бывший «министр обороны так называемой «ДНР» спрогнозировал свою дату начала «широкомасштабной войны» с Украиной.