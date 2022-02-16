Политика

«Услышали, но не увидели»: Зеленский прокомментировал отвод войск РФ от границ Украины

По его мнению, «когда войска отведут, это увидят все» — не только военные или разведка

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Несмотря на то, что в Кремле заявили об отводе войск от украинской границы, когда их действительно начнут выводить, это увидят все. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«Честно говоря, мы реагируем на те реалии, которые у нас есть, и мы пока не видим никакого отвода. Мы только что услышали об этом», — отметил Зеленский.

Также он считает, что если РФ отведет войска, то это заметит весь мир, а не только военная разведка.

«Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет», — добавил президент Украины.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украинского государства озвучил тему, которая особенно остро стоит для Киева с 2014 года. По его словам, войну на Донбассе можно закончить, если придерживаться четкого плана, который был озвучен еще относительно давно.

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