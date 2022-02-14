Зеленский провёл телефонный разговор с Байденом: стали известны подробности

Вчера вечером лидеры двух стран Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели переговоры в телефонном режиме.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform

Стороны планировали обсудить угрозу нового полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину.

Телефонные переговоры длились один час и в пресс-службе Белого Дома сообщили о их завершении. Так же в ведомстве сообщили, что Глава Белого Дома подтвердил поддержку украинскому государству. Байден пообещал Зеленскому, что со стороны Соединённых Штатов Америки и партнёров последует быстрая и решительная реакция на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Президенты двух государств согласились с важностью продолжить на дипломатическом уровне сдерживать агрессию России.

Зеленский сообщил, что они с президентом США обсудили вопросы, касающиеся безопасности, экономики, имеющиеся риски, санкции и агрессию России. Более подробную информацию президент Украины пообещал озвучить позже.

Напомним, ранее сообщалось, Порошенко обратился к НАТО: «Войны ещё можно избежать».