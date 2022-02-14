В России ответили на ультиматум Украины о предоставлении информации касаемо военных учений у границ

С Российской стороны последовал как всегда, прогнозируемый ответ.

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Об этой информации сообщил « Twitter страница Йозвяк », передает Ura-inform.

В министерстве иностранных дел Украины двенадцатого февраля потребовали от Российской Федерации объяснений относительно военной агрессии около украинских границ.

По сообщениям журналиста «Радио свобода» Рикарда Йозвака Россия отклонила запрос Украины о проходящих масштабных учениях. Более того, назвала его «неприемлемым».

В кремле утверждают, что с российской стороны никакой необычной военной деятельности не ведётся. Проводятся обычные запланированные учения.

«От Российской Федерации уже последовала реакция. В предоставленном ответе говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории, и что запрос Украины, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, является неприемлемым», — сообщил журналист в «Твиттер».

Напомним, ранее сообщалось, В МИД Украины выставили ультиматум России: «У Росссийсской Федерации есть 48 часов».