Байден дал странный сигнал Зеленскому: СМИ раскрыли, на какой вопрос не стал отвечать глава США

Между лидерами Украины и Америки Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом произошел неприятный случай. В ходе телефонного разговора президент Америки не стал отвечать на важный вопрос, который поставил ему коллега из Украинского государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что недавно стороны решили устроить переговоры в телефонном режиме. Журналисты сообщили, что Зеленский был настроен на получение внятных и понятных ответов. Однако Байден внезапно себя резко повел, когда глава Украины спросил его о помощи США Киеву.

«Байден не стал давать четких ответов Зеленскому на вопрос о помощи Вашингтона. Кроме того, Байден не смог предоставить положительный ответ на приглашение посетить в скором времени столицу Украины. Специалисты из «Блумберг» сообщили, что прибытие Байдена в Украину маловероятно на фоне призыва представителей США своих граждан о том, чтобы те покидали страну», — заключил источник.

Таким образом, был дан довольно странный сигнал Киеву о том, что тот должен рассчитывать, в первую очередь, на свои силы. Тем не менее, известно, что США уже предоставили Украине немало вооружения для защиты собственных границ.

Напомним, Зеленский провёл телефонный разговор с Байденом: стали известны подробности.