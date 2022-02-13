Зеленский поговорил с Макроном: стали известны подробности

Перед телефонным разговором с украинским президентом Владимиром Зеленским, президент Франции позвонил Главе Кремля Владимиру Путину.
Об этой информации сообщил «Страница Твиттер Зеленского», передает Ura-inform.
Двенадцатого февраля, в субботу главы двух стран Украины и Франции провели переговоры в телефонном режиме.
Данную информацию сообщил на своей странице в «Твиттер» Зеленский.
По его сообщениям, среди прочего он поблагодарил Эммануэля Макрона за визит в Украину.
«Мы и дальше продолжили диалог с Макроном. Поговорили о ситуации, касающейся безопасности и возможных путях активизации мирного процесса в пределах «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы. Так же обменялись мнениями по поводу последних проведённых международных переговоров. Я ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации», – написал Глава украинского государства.
Напомним, ранее сообщалось, У Зеленского новый план по Украине: источник ОП раскрыл, какие изменения скоро произойдут с обществом .
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