Политика

Стало известно, какую цель преследует Байден, пугая украинцев войной в феврале: конспирологическая версия от NYT

По сообщениям The New York Times США пытаются таким образом одержать победу у мастера в его собственной игре.

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Об этой информации сообщил The New York Times,  передает Ura-inform.

На протяжении последних нескольких недель со стороны администрации президента США  Джо Байдена была раскрыта секретная информация, которая касалась возможного вторжения РФ в Украину .

Среди прочего были подробно описаны передвижения российских войск и более того опубликованы военные секретные планы Кремля.

«После десятилетий обучения информационной войне у президента России Владимира Путина США пытаются победить мастера в его собственной игре», – написало издание.

Со слов действующих и бывших официальных лиц Америки, серия экстраординарных разоблачений стала «одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных США» со времен Карибского кризиса.

NYT было отмечено, что это необычно отчасти потому, что Глава Белого Дома давал понять, что у него нет намерений посылать войска США  для защиты украинского государства.

«По сути, администрация  делает предупреждение всему миру о насущной угрозе не для того, чтобы подтвердить данное намерение, а с целью его предотвращения. Есть надежда, что раскрытие планов  Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии», – написало издание.

Также представителями администрации Байдена было заявлено, что есть более реалистичная цель. Она заключается в том, чтобы президенту России «было труднее оправдывать вторжение в Украину ложью», подрывая при этом своё положение на мировой арене и заручаясь поддержкой, чтобы дать более жесткий ответ.

Напомним, ранее сообщалось, МИД Украины обратилось к украинцам на фоне заявлений об эвакуации иностранных граждан.

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