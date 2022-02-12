В МИД Украины выставили ультиматум России: «У РФ есть 48 часов»

С Украинской стороны был запущен механизм снижения рисков, согласноп.3 Венского документа. В связи с этим Украина требует от России объяснений относительно военной агрессии около украинских границ.

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Об этой информации сообщил «Твиттер сираница Кулеба», передает Ura-inform.

Со стороны Российской Федерации требуют гарантий безопасности от НАТО, при этом она грозит при невыполнении её ультиматума началом войны с Североатлантическим Альянсом. Иными словами, Москва предлагает миру войну как один из способов получения гарантий о недопущении военной агрессии.

При полном отсутствии логики требований Россия наращивает у украинских границ огромный военный потенциал, включающих сотни тысяч военных и технику. Она уже окружила украинское государство с трёх сторон. А теперь ещё военные РФ пытаются перекрыть акваторию Чёрного моря под видом военных учений.

Со стороны официального Киева напомнили России о существовании Венского документа. Согласно нему со стороны РФ должны быть предоставлены подробные разъяснения о цели и точных местах и сроках окончания своих военных манёвров. Так же она должны объяснить их назначение, подчинённость, указать количество и типы формирования, а также какая техника задействована.

Главой МИД Украины Дмитрием Кулебой было отмечено, что теперь у России есть 48 часов, чтобы ответить. В противном случае, представителей РФ вызовут на ковер на внеочередном заседании и потребуют разъяснений, где будут присутствовать государства-участники Венского документа.

Напомним, ранее сообщалось, в случае вторжения России в Украину пострадает еще одна страна: что известно.