В РФ рассказали, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса»

Лавров отреагировал на заявления Главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

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Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса». Таким образом глава российского МИД отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинское государство не пойдет на прямой диалог с так называемыми «властями» ОРДЛО, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин все еще пытается получить от западных стран персональные гарантии безопасности.