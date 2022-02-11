Политика

В РФ рассказали, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса»

Лавров отреагировал на заявления Главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

Время чтения: 42 Секунд

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса». Таким образом глава российского МИД отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинское государство не пойдет на прямой диалог с так называемыми «властями» ОРДЛО, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин все еще пытается получить от западных стран персональные гарантии безопасности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Путин не оставляет попытки торговаться с Западом, — Гиркин

В такой ситуации Путину приходится заботится о личной безопасности, и он это реализует через МИД

Признание «ЛДНР»: в России определились с датой рассмотрения документа

Свое решение по проекту обращения направила только «Справедливая Россия»

«Что-то готовят»: РФ намерена вывезти из Украины часть персонала дипмиссии

Российский министр отметил, что «Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей»

Ярош «послал» Макрона вместе с Минскими соглашениями

Украинцы готовы отстоять свою независимость с оружием в руках

Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского

Один из скандальных представителей фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива оценил, что происходит в последнее время. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский начал действовать весьма возмутительным образом, что указывает на соответствующий план.

Генсек НАТО увидел новую угрозу: «Риск атаки России растёт»

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в эфире CNN было заявлено, что вероятность нового полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину повышается.