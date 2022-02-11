В РФ рассказали, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса»

Лавров отреагировал на заявления Главы украинского МИД Дмитрия Кулебы
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса». Таким образом глава российского МИД отреагировал на заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинское государство не пойдет на прямой диалог с так называемыми «властями» ОРДЛО, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.
«Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, — это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», — отметил Лавров.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин все еще пытается получить от западных стран персональные гарантии безопасности.
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