Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе

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Страны Запада толкают шестого президента украинского государства Владимира Зеленского к развязыванию военных действий, а также уничтожению оккупированных боевиками территорий «ЛДНР». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает УРА-Информ.

Запад, как считает Нарышкин, подталкивает украинского президента к отказу от Минских соглашений.

«Возникает ощущение, что они покорно идут на поводу у националистов и западных наставников. Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики», — добавил он.

Ранее сообщалось, что целью российских ракетных и артиллерийских учений, которые планируют проводить с 13 по 19 февраля в Черном море, может стать захват еще большей части украинской территории.