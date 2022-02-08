Политика

Ахметов дал важный сигнал Зеленскому: СМИ раскрыли, кто начал появляться на каналах олигарха

Главный редактор издания «НВ» Виталий Сыч сообщил о том, что ключевой представитель олигархов Ринат Ахметов далеко не идет на полноценную мировую с президентом страны. Более того, на телеканалах бизнесмена начал мелькать тот человек, к которому Владимир Зеленский относится по-особенному.

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Об этой информации сообщили в «НВ», передает «УРА-Информ».

В самом начале Сыч отметил, что Ахметов в целом начал усиливать собственные позиции по переговорам с Зеленским. Более того, представитель СМИ подчеркнул, что олигарх подал сигнал Зеленскому, который нельзя игнорировать.

«Ахметов будто бы говорит Зеленскому, что он не единственный в своем роде. Есть еще несколько крупных политиков, которые лояльны к нему. Он будто бы говорит, что готов их поддерживать, помогая им. Потому намекает, чтобы с ним либо договаривались, либо получали огромные оппозиционные силы в Раде», — сообщил Сыч.

Затем он сказал, что именно бывший спикер ВРУ Дмитрий Разумков начал появляться на телеканалах олигарха.  По словам редактора, Разумков начал появляться часто на канале «ТРК Украина».

Напомним, Запад толкает Зеленского к особому сценарию в Украине: инсайдер ОП сказал, что скоро произойдет.

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