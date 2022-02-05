Стало известно будет ли объединение Разумкова с Кличко￼

Бывшим спикеров Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым были даны комментарии на слухи о якобы возможном политическом союзе с лидером партии «Удар» Виталием Кличко.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

В одном з теле эфиров украинского телевидения Разумков на заданный ему вопрос, почему, он, в отличие от многих оппозиционных политиков не был на съезде партии Кличко «Удар, он ответил:

«Я был занят другими делами. Коллеги проводили съезд, могу им пожелать только успехов».

Также экс-спикер Верховной Рады прокомментировал заявление мэра Киева Кличко, что тот, якобы, не исключает политического объединения с Разумковым.



«Мы по состоянию на сегодняшний день строим свою политическую силу, строим ее с нуля, с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас все получится. Объединения пока ни с кем не у не планируется точно», – резюмировал политик.

Напомним, ранее сообщалось, Партию Зеленского обошла в рейтинге другая сила: сопоцрос показал, кого избрали украинцы.