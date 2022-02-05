Политика

Стало известно будет ли объединение Разумкова с Кличко￼

Бывшим спикеров Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым были даны комментарии на слухи о якобы возможном политическом союзе с лидером партии «Удар» Виталием Кличко.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

В одном з теле эфиров украинского телевидения Разумков на заданный ему вопрос, почему, он, в отличие от многих оппозиционных политиков не был на съезде партии Кличко «Удар, он ответил:

«Я был занят другими делами. Коллеги проводили съезд, могу им пожелать только успехов».

Также экс-спикер Верховной Рады прокомментировал заявление мэра Киева Кличко, что тот, якобы,  не исключает политического объединения с Разумковым.


«Мы по состоянию на сегодняшний день строим свою политическую силу, строим ее с нуля, с новой командой, с нашей командой. Я надеюсь, что у нас все получится. Объединения пока ни с кем не у не планируется точно», – резюмировал политик.

Напомним, ранее сообщалось, Партию Зеленского обошла в рейтинге другая сила: сопоцрос показал, кого избрали украинцы.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Россия репетирует коллапс: «Украину готовят к «зеленым человечкам»

Бывшим военным прокурором Анатолием Матиосом в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что сбой, случившийся в работе мобильных операторов Украины на этой неделе мог быть спецоперацией РФ с целью испытания методов дестабилизации.

Путин нервничает: в СНБО назвали причины

Путин в последнее время выглядит крайне нервным и взвинченным

Принято решение «хоронить» партию «Слуга народа»: экс-депутат сослался на источники в ОП

Рейтинги и фокус-группы показывают, что если тренд к снижению рейтинга партии сохранится, то шансы завести ее в Верховную Раду на следующих выборах становятся призрачными

Главнокомандующий ВСУ успокоил Путина и россиян ￼

Залужный опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы разрабатывает планы возращения неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса военным путем

Путин поедет в Турцию обсудить ситуацию в Украине: Песков озвучил подробности

Встреча президентов России и Украины возможна, однако ничего конкретнее пока говорить нельзя

С сочувствием к россиянам: названа фамилия преемника Путина

Ярош даже выразил сочувствие россиянам