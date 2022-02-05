Политика

Россия репетирует коллапс: «Украину готовят к «зеленым человечкам»

Бывшим военным прокурором Анатолием Матиосом в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что сбой, случившийся в работе мобильных операторов Украины на этой неделе мог быть спецоперацией РФ с целью испытания методов дестабилизации.

Время чтения: 51 Секунд

Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

С его слов, то, что было сделано со стороны Российской Федерации на днях никто из украинской власти не говорит.

«Я вам скажу, что сделала РФ несколько дней назад. Может украинцы заметили сбой мобильных операторов? Не просто отключения операторов, а говорилось, о том, что не достаточно средств на счету для совершения звонков. Так вот, я вам могу сказать, что это была репетиция ликвидации – как можно положить связь со стороны России», – заявил Матиос.

Бывшим военным прокурором было отмечено, что все основные мобильные операторы Украины контролируются с российской стороны.

«Предполагаю сценарий – отключается свет и телефоны. Что будет происходить? Вы не будете знать, где заправиться, АЗС закрыта. Светофоры не работают, машины стоят. Десять дней такого коллапса… Никто не будет знать, что происходит. А спустя десять дней в один из аэропортов Киева могут прилететь «человечки», не дай бог. И большая часть  Украины скажет – наконец-то этот коллапс закончился, и всё заработало»– пояснил Матиос.

Напомним, ранее сообщалось, Российская журналистка рассказала что остановило Путина от вторжения в Украину

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно будет ли объединение Разумкова с Кличко￼

Бывшим спикеров Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым были даны комментарии на слухи о якобы возможном политическом союзе с лидером партии «Удар» Виталием Кличко.

Путин нервничает: в СНБО назвали причины

Путин в последнее время выглядит крайне нервным и взвинченным

Принято решение «хоронить» партию «Слуга народа»: экс-депутат сослался на источники в ОП

Рейтинги и фокус-группы показывают, что если тренд к снижению рейтинга партии сохранится, то шансы завести ее в Верховную Раду на следующих выборах становятся призрачными

Главнокомандующий ВСУ успокоил Путина и россиян ￼

Залужный опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина якобы разрабатывает планы возращения неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса военным путем

Путин поедет в Турцию обсудить ситуацию в Украине: Песков озвучил подробности

Встреча президентов России и Украины возможна, однако ничего конкретнее пока говорить нельзя

С сочувствием к россиянам: названа фамилия преемника Путина

Ярош даже выразил сочувствие россиянам