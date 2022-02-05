Погребинский назвал три сценария завершения войны на Донбассе

Украинским политологом Михаилом Погребинским было заявлено, что «только в одном случае у Донбасса останутся шансы на возвращение в Украину.

Время чтения: 46 Секунд

Об этой информации сообщил Telegraf, передает Ura-inform.

По мнению эксперта у Украины есть три сценария, используя которые она сможет добиться завершение войны на Донбассе. И только в одном варианте часть восточного региона сможет вернуться в состав Украины.

По словам Погребинского, касательно первого случая, Украинской стороне придётся выполнить по букве минские договорённости, но это маловероятно.

Вторым вариантом, со слов политолога, является отказ выполнять Минские договорённости. Имеется в виду официальный отказ, добавил Погребинский.



«Далее последует признание так называемых «республик» Кремлём. В данном случае последует заключение договора с Донбассом, обстрелов после этого не будут, война закончится, но и Украина потеряет Донбасс»», — объяснил эксперт.

Согласно третьему сценарию, утверждает Погребинский, конфликт может стать замороженным, взаимные обстрелы прекратятся, вооружение будет отведено на значительное расстояние. При таком варианте событий Донбасс будет переходить к России постепенно, но в любом случае этот процесс будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО сообщают о жёстком бое на окраинах Донецка: «На улицу не выходим».