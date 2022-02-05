Bild обнародовала вероятные планы России по Украине: «Народная Рада» и концлагеря для украинцев

Немецким изданием Bild, ссылаясь на данные разведки, были публикована версия, что РФ может сделать в Украине в случае полномасштабного вторжения. В издании отмечают, что несмотря на то, что эскалация ещё не произошла, в Кремле обсуждают планы , связанные с «марионеточным режимом».

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Об этой информации сообщил Telegraf, передает Ura-inform.

Изданием указывается три этапа «после военных планов России».

В первом этапе, издание описывает военный конфликт. В ходе, которого, якобы, планируется уничтожение украинских ВСУ в поле, а затем осада крупных украинских городов. Используя своих агентов и лояльных к Кремлю политдеятелей, в городах якобы должно прийти к власти пророссийское руководство и «сдать» их.

Второй этап предусматривает создание фиктивного парламента, так называемой «Народной Рады». Она будет «марионеточной» альтернативой Верховной Раде, которую на тот момент якобы объявят недействительной.

И третьим этапом, по сообщениям издания послужит чрезвычайное положение и лагеря для «проукраинских активистов». Сообщается, что уже готовят списки, тех, кто может в них попасть.

По мнению издания, целью такого сценария может быть создание некого нового союзного государства , в которое будут входить Украина, Беларусь и Россия с координацией из Москвы.

Ссылаясь на спецслужбы, Bild пишет, что вторжение — является наиболее вероятным сценарием и это случиться «в феврале, но не позднее марта», «если Путин не передумает».

Все перечисленные выше факты являются данными немецкого СМИ, гипотетическими и не являются официальными. Они могут быть реализованы только в случае вторжения.

Напомним, ранее сообщалось, Данилов сказал, когда в Украине введут военное положение: В СНБО сделали важное заявление.