Политика

«Жаловался на Киев и НАТО»: Путин и Джонсон провели телефонный разговор

Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса

Время чтения: 37 Секунд

Вчера вечером, второго февраля, состоялся телефонный разговор главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сказано в пресс-релизе Кремля, передает УРА-Информ.

«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации с обеспечением долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Президент Российской Федерации, в свою очередь, пожаловался Джонсону на нежелание Киева выполнять минские договоренности. Также Путина пожаловался ему на НАТО, которое не хочет реагировать на ультиматумы России.

«Лидеры согласились, что ухудшение обстановки не отвечает чьим-либо интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговорный процесс», — сказано в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что в Москве заявили, что украинское государство может «напасть на РФ» из-за аннексированного Крыма.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры

Инсайдер из Офиса Президента представил данные по кейсу ОРДЛО, которые несколько взбудоражили общественность. Власти разных стран начали делать противоречивые заявления, которые намекают на особенное разрешение войны.

«Для возвращения территорий»: в Кремле прокомментировали возможность нападения Украины на РФ

Песков предположил, что стратегия национальной безопасности Украины «прямо касается применения силы для возвращения территорий»

В Госдуме РФ нашли способ «легализованных» поставок оружия боевикам на Донбасс

Такой путь позволяет России выйти за ограничения, накладываемые «нормандским форматом»

Особый статус для Донбасса: в МИД прокомментировали возможность

Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений

Ждет сигнала от России: Зеленский озвучил подробности

Зеленский добавил, что вдоль границ Украины сегодня находятся около 100 тысяч российских военных

«Гарантии безопасности для РФ»: НАТО и США проигнорировали ультиматумы России

НАТО ссылается на право стран на свободный выбор