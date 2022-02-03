«Жаловался на Киев и НАТО»: Путин и Джонсон провели телефонный разговор

Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса

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Вчера вечером, второго февраля, состоялся телефонный разговор главы России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сказано в пресс-релизе Кремля, передает УРА-Информ.

«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации с обеспечением долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Президент Российской Федерации, в свою очередь, пожаловался Джонсону на нежелание Киева выполнять минские договоренности. Также Путина пожаловался ему на НАТО, которое не хочет реагировать на ультиматумы России.

«Лидеры согласились, что ухудшение обстановки не отвечает чьим-либо интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговорный процесс», — сказано в сообщении Кремля.

Ранее сообщалось, что в Москве заявили, что украинское государство может «напасть на РФ» из-за аннексированного Крыма.