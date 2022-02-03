Политика

«Наблюдается перепуг»: Резников рассказал о ситуации на Донбассе

За прошедшую неделю один раз был обстрелян населенный пункт — это Светлодарск и зафиксирован сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска «Гнутово»

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Ситуация в зоне проведения боевых действий на оккупированном Донбассе контролируемая, интенсивность провокаций со стороны проороссийских боевиков не высокая. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«Как сообщает наша разведка, наблюдается перепуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды о вторжении в Украину», — сообщил он.

Сейчас в зоне ООС на Донбассе фиксируется уменьшение количества боевых потерь среди военных украинской армии.

«У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но то уже режим прекращения огня, который начинает работать», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что известный «командир» батальона НВФ «ДНР» «Спарта» Владимир Жога отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что украинский боксер Владимир Кличко записался в киевский тербат. Боевик вызвал его на бой в донецкий аэропорт. 

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