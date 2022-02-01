Политика

Все проблемы с Россией закончатся 26 марта – Азаров показал, какое заявление сделал Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров разместил у себя достаточно странный пост, который уже собрал немало комментариев. В нем представлен нынешний лидер фракции «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, который довольно интригующе высказался об РФ.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

В самом начале экс-премьер довольно лаконично подписал свой пост: «Таблетка памяти для Порошенко». Затем же он представил выдержку из газеты 2006 года, где тогдашний депутат Верховной Рады высказывался о Российской Федерации в совершенно ином ключе.

«Я вас уверяю, что все проблемы с Россией закончатся 26 марта. Начнется конструктивная работа, которая принесет свой результат. Глубоко уверен в том, что Украина с Россией являются стратегическими партнерами. Мы созданы для того, чтобы дружить. Речь идет не просто о сотрудничестве, а именно о дружбе», — сказал в свое время Порошенко.

Впрочем, пользователи соцсетей снова раскритиковали Азарова за то, что уже прозвали «вбросом». Они напомнили, что Россия предала Украину в 2014 году, и ввела свои войска, благодаря чему де-факто все предыдущие заявления о ней со стороны политиков нашего государства аннулируются. Хотя были и те, кто был согласен с экс-премьером.

Напомним, Порошенко сказал, почему Офис президента не дождется его сотрудничества с ГБР.

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