«За героизм»: жителям ОРДЛО упростили вступление в партию «Единая Россия»

Жители ОРДЛО, имеющие российское гражданство, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия»

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Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые имеют гражданство РФ, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия», обходя этап пребывания в ее сторонниках. Об этом заявил депутат Государственной Думы от ЕР, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

«Сейчас уже не идет речи о сторонниках. Жители Донбасса своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии. Это стало возможным благодаря Андрею Турчаку, который вынес на Президиум Генерального совета партии свое предложение о том, чтобы граждане России, проживающие на территории Донбасса и приписанные к ростовскому отделению партии, могли пройти эту процедуру без испытательного срока», — заявил он.

Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований из отрядов Союза Добровольцев Донбасса будут выполнять в ОРДЛО специальные задания.