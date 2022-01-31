«За героизм»: жителям ОРДЛО упростили вступление в партию «Единая Россия»

Жители ОРДЛО, имеющие российское гражданство, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Жители временно оккупированных территорий Донбасса, которые имеют гражданство РФ, могут стать членами Всероссийской политической партии «Единая Россия», обходя этап пребывания в ее сторонниках. Об этом заявил депутат Государственной Думы от ЕР, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.
«Сейчас уже не идет речи о сторонниках. Жители Донбасса своим героизмом завоевали право переступить эту ступень, они сразу принимаются в члены партии. Это стало возможным благодаря Андрею Турчаку, который вынес на Президиум Генерального совета партии свое предложение о том, чтобы граждане России, проживающие на территории Донбасса и приписанные к ростовскому отделению партии, могли пройти эту процедуру без испытательного срока», — заявил он.
Ранее сообщалось, что члены незаконных вооруженных формирований из отрядов Союза Добровольцев Донбасса будут выполнять в ОРДЛО специальные задания.
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