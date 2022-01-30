Порошенко отреагировал на обвинения Зеленского в адрес США: «Это удар»

Порошенко высказался о словах президента Украины Владимира Зеленского в адрес Соединённых Штатов Америки.

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Об этой информации сообщил Telegaramm Порошенко, передает Ura-inform.

Экс- президентом Украины Петром Порошенко было опубликовано на своём «Телеграмм—канале» обращение к украинским союзникам Украины на Западе, в частности к США. Бывшим главой украинского государства было подчеркнуто, что мощная поддержка международных партнеров помогает Украине противостоять агрессии со стороны России. Он также высказал возмущение, что власти Украины подрывают отношения с партнерами и союзниками нашей страны.

«Это удар по единству и солидарности демократического мира и игра против национальных интересов Украины», — написал Порошенко.

Так же он назвал «категорически неприемлемыми» попытки нынешнего президента переложить ответственность за проблемы экономического характера в Украине на Соединённые Штаты. С его слов, очень сложно пояснить налогоплательщикам партнерских стран, почему они должны оплачивать оружие, если с украинской стороны на производство собственного оружия финансов не выделяется.

Он заверил, что украинский народ выражает благодарность США и ее лидеру Джозефу Байдену за мощную поддержку, а также в полной мере осознают те угрозы, которые несет Российская Федерация.

«Украинцы не сомневаются, кто их друг, а кто враг… В Украине много патриотически настроенных сил, которые умеют ценить эту поддержку», — заявил пятый президент.

Порошенко поблагодарил всех союзников Украины, которые помогают сдерживать российскую агрессию во всех сферах. Им также было подчеркнуто, что только единство и солидарность смогут помочь усмирить агрессора.

«Мы должны выступать единым фронтом с Западом», — резюмировал Порошенко.



Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины – Politico.