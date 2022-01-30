Между Киевом и Вашингтоном возникло серьезное недопонимание относительно вероятности вторжения РФ в Украину

В Белом доме отреагировали на претензии президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этой информации сообщил CNN, передает Ura-inform.

Белый дом недоволен заявлением Зеленского о якобы преувеличении угрозы со стороны Вашингтона российского вторжения в Украину. Такие данные обнародовало CNN, сославшись на представителя Администрации Президента Америки.



«Если угроза на границах Украины действительно преувеличена с нашей стороны, почему тогда вам нужно больше вооружения?» — обратился источник в Белом доме к Киеву.

Также он выдвинул обвинения в адрес Зеленского в «искажении информации» и сделан напоминание, что именно Америка на данный момент являются главным союзником Украины в противостояниях агрессии со стороны России.

Недовольство Вашингтона вызвали слова Зеленского, сказанные двадцать восьмого января в ходе пресс-конференции в Киеве. Он уверял представителей СМИ, что угроза полномасштабного вторжения в Украину со стороны РФ якобы не выше, чем весной 2021 года. Зеленским было сделано дополнение, что заявления высокопоставленных лиц и СМИ США о высоком риске вторжения посеяли панику и подкосили украинскую экономику.



В Белом доме подчеркивают, что остаются при своем мнении относительно высокой вероятности эскалации, ссылаясь на данные западных разведок. Примечательно, что сразу за Зеленским претензии Вашингтону начал выдвигать глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Называя поведение США «неправильным» и «недружеским».

Со стороны украинской общественности он был подвергнут резкой критике за попытку разрушить отношения Киева и Вашингтона.



Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины – Politico.