Китай развяжет войну сразу после вторжения России в Украину: CNN

Безнаказанное вторжение России в Украину, может послужить примером для других диктаторов со всего мира, сообщает CNN.

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Об этой информации сообщил CNN, передает Ura-inform.

Не исключено, что данные действия Российской Федерации в отношении Украины будут иметь последствия за пределами общей границы двух стран. Эксперты утверждают, что отголоски вторжения России на украинские территории будут «ощутимы во всём мире».

Некоторые из них выражают обеспокоенность, что любой шаг России может «вдохновлять и иные страны». Особенно, со стороны Китая будут пристально наблюдать за уроками, которые он сможет «извлечь из решимости западных стран».

Как отмечается, Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с того момента, когда закончилась гражданская война в Китае более семидесяти лет назад. Но со стороны правящей Коммунистической партии Китая остров рассматривается как часть своей территории и «не исключает применения военной мощи для его захвата».

Как отмечается, это подтверждает мнение некоторых экспертов о том, что реакция Америки на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься во всем мире далее.

Экспертами прогнозируется, что в мире будут наблюдать эффект домино в течение многих лет а, возможно и 10-летий, если со стороны России будет предпринят успешный шаг. Согласно их мнения, это покажет диктаторам всего мира, что «США на самом деле является «бумажным тигром».

Напомним, ранее сообщалось, Президент России просчитался, когда готовил полномасштабное вторжение в Украину, – Washington Post.