Зеленскому дали новое обещание по Донбассу: инсайдер ОП раскрыл, на что решился Запад

Стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон решил оказать Украинскому государству серьезную помощь по выходу из тупика, который напрямую связан с ОРДЛО. Более того, данное решение может отразиться не только на Донбассе, но и на ряде государств.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что лидер Франции Макрон провел разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Он решил пообещать Зеленскому новую встречу Нормандского формата лидеров государств наряду с обменом пленными», — сообщил в начале источник.

Тем не менее, он отметил, что это случится только в том случае, если Зеленский и другие функционеры ОП начнут движение в сторону кейса выполнения Минских договоренностей. То же самое касается Парижского коммюнике от 9 декабря 2019 года.

На этом фоне неизвестно, что решили у Зеленского. Впрочем, если встреча состоится, то она может принести новые инициативы по Донбассу, не говоря уже о влиянии на политику Украины, Российской Федерации и некоторых стран ЕС.

Напомним, соцвыплаты в ОРДЛО: Путин дал важное поручение российским властям по «Л/ДНР».