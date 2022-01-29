Политика

Зеленскому дали новое обещание по Донбассу: инсайдер ОП раскрыл, на что решился Запад

Стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон решил оказать Украинскому государству серьезную помощь по выходу из тупика, который напрямую связан с ОРДЛО. Более того, данное решение может отразиться не только на Донбассе, но и на ряде государств.

Время чтения: 39 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что лидер Франции Макрон провел разговор с главой Украины Владимиром Зеленским. Он решил пообещать Зеленскому новую встречу Нормандского формата лидеров государств наряду с обменом пленными», — сообщил в начале источник.

Тем не менее, он отметил, что это случится только в том случае, если Зеленский и другие функционеры ОП начнут движение в сторону кейса выполнения Минских договоренностей. То же самое касается Парижского коммюнике от 9 декабря 2019 года.

На этом фоне неизвестно, что решили у Зеленского. Впрочем, если встреча состоится, то она может принести новые инициативы по Донбассу, не говоря уже о влиянии на политику Украины, Российской Федерации и некоторых стран ЕС.

Напомним, соцвыплаты в ОРДЛО: Путин дал важное поручение российским властям по «Л/ДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский рассказал, что сделает, в случае нападения России на Германию

Президентом Украины Владимиром Зеленским было заявлено, что в случае агрессии или вторжения РФ в Германию, Украина готова оказывать помощь германскому народу.

Илларионов озвучил «простой» план окончания войны на Донбассе

Российским экономистом, экс-советником Российского президента Владимира Путина Андреем Илларионовым в одном из теле эфиров украинского телевидения было заявлено, что есть простой мирный план решения конфликта, продолжающего уже 8 лет

Президент Украины боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины – Politico

Глава украинского государства Владимир Зеленский уже не раз выступал с призывом к украинским гражданам сохранять спокойствие на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Стали известны задачи российских подразделений НВФ, которые были направлены в ОРДЛО

Бывшим премьером так называемой «ДНР» а ныне депутатом Госдумы РФ Александром Бородаем было заявлено, что на сегодняшний день ситуацию на Донбассе можно назвать «крайне взрывоопасной».

«Завтра будет война»: Зеленский жестко обратился к западным СМИ

Информация о возможном вторжении России в Украину из разных источников не может пугать Украину

Резников назвал «абсолютным нонсенсом» наступление ВСУ на Донбассе

В последнее время фиксируется уменьшение количества провокаций со стороны ОРДЛО