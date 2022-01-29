Политика

Президент Украины боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины – Politico

Глава украинского государства Владимир Зеленский уже не раз выступал с призывом к украинским гражданам сохранять спокойствие на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину.

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Об этой информации сообщил Politico, передает Ura-inform.

Но в то же время президент Украины опасается, что Белый дом намеренно преувеличивает угрозу. В издании сообщается, данные действия дадут политические пространства для заключения договоренностей с Москвой. К примеру, касающихся усилений контроля Кремля над Донбассом. Зеленский выдвигает предположения, что Соединённые Штаты хотят договориться с Россией о Донбассе.

Со стороны украинских властей решение об эвакуации европейских дипломатов, считают преждевременным. Так именно это действие наиболее испугало граждан Украины, а также оказало влияние на финансовые рынки.

Стоит отметить, что в ходе брифинга с иностранными средствами массовой информации Зеленским было подчёркнуто,  что «у нас не Титаник» и дипломатам не следует убегать.

Напомним, ранее сообщалось, Порошенко вирушає на фронт: екс-президент повідомив, що привезе із собою до зони ООС

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