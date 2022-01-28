Жириновский призвал правительство РФ передать ОРДЛО самое смертоносное оружие

Россия должна поставить ДНР и ЛНР «самое смертоносное оружие»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который известен своими скандальными заявлениями, поддержал идею поставок Россией современного российского оружия для защиты от атаки ВСУ на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он написал на своей странице в соцсети, передает УРА-Информ.

Россия, как считает Жириновский, должна поставить «республикам Донбасса» «самое смертоносное оружие».

«Конечно, мы это поддержим, и сами предлагали направить оружие на Донбасс уже много раз. Поставить нужно не просто какое-то оружие, а самое современное, самое смертоносное. Выстрел, удар и выжженное поле осталось», — добавил он.

Ранее сообщалось, что подразделения пророссийских боевиков «ЛНР» «заметили» на оккупированном Донбассе американских военных из частной военной компании Academi.