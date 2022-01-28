Политика

«Все будет в порядке»: Лавров сделал заявление о признании «ЛДНР» Россией

«ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками»

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Российская Федерация не планирует признавать «ДНР» и «ЛНР» в случае выполнения минских соглашений Украиной. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает УРА-Информ.

Он подчеркнул, что оккупированные НВФ территории Донбасса не являются «независимыми республиками», потому что их представители фактически отозвали итоги «референдума» 2014 года в тот момент, когда были подписаны Минские соглашения.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии заставить Запад заставить Киев выполнять Минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что представители временно оккупированных территорий Донбасса не просят Российскую Федераци о поставках оружия, но если такая помощь придет, то боевики будут только приветствовать это.

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