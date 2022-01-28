Политика

Резников назвал «абсолютным нонсенсом» наступление ВСУ на Донбассе

В последнее время фиксируется уменьшение количества провокаций со стороны ОРДЛО

Время чтения: 33 Секунд

Информация о готовящихся украинским правительством провокациях на оккупированном Донбассе является «абсолютным нонсенсом». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УРА-Информ.

Общество, по мнению министра, должно знать о существующих рисках и угрозах в течение последних 8 лет.

«Мы их не преуменьшаем и готовимся к любому развитию событий. Обвинения Украины в подготовке каких-либо вооруженных провокаций на Донбассе — абсолютный нонсенс. Мы последовательно укрепляем нашу оборону и это правда. Но при этом мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не планирует признавать «ДНР» и «ЛНР» в случае выполнения минских соглашений Украиной.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«Завтра будет война»: Зеленский жестко обратился к западным СМИ

Информация о возможном вторжении России в Украину из разных источников не может пугать Украину

«Все будет в порядке»: Лавров сделал заявление о признании «ЛДНР» Россией

«ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками»

В Минобороны озвучили количество военных РФ у границ Украины

Россия разместила возле украинских границ около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом — около 130 тысяч

Лавров рассказал Зеленскому, куда ему стоит ехать для встречи с Путиным

Если украинский лидер хочет обсуждать с Россией Донбасс, то ему нужно «идти в контактную группу»

«Абсолютно новый пакет средств»: в США аннонсировали отправку Украине нового вооружения

Кирби подтвердил слова Блинкена об очередной поставке вооружений для ВСУ в ближайшее время

«Нельзя разговаривать с никем»: в Украине прокомментировали возможность прямых переговоров с представителями «ЛДНР»

С украинской стороны в переговорах Трехсторонней контактной группы участвуют лица, уполномоченные легитимно избранным президентом, правительством, представители ОРДЛО нелегитимны