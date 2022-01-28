Резников назвал «абсолютным нонсенсом» наступление ВСУ на Донбассе

В последнее время фиксируется уменьшение количества провокаций со стороны ОРДЛО

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Информация о готовящихся украинским правительством провокациях на оккупированном Донбассе является «абсолютным нонсенсом». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде Украины, передает УРА-Информ.



Общество, по мнению министра, должно знать о существующих рисках и угрозах в течение последних 8 лет.

«Мы их не преуменьшаем и готовимся к любому развитию событий. Обвинения Украины в подготовке каких-либо вооруженных провокаций на Донбассе — абсолютный нонсенс. Мы последовательно укрепляем нашу оборону и это правда. Но при этом мы четко придерживаемся обязательств и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не планирует признавать «ДНР» и «ЛНР» в случае выполнения минских соглашений Украиной.