«Нельзя разговаривать с никем»: в Украине прокомментировали возможность прямых переговоров с представителями «ЛДНР»

С украинской стороны в переговорах Трехсторонней контактной группы участвуют лица, уполномоченные легитимно избранным президентом, правительством, представители ОРДЛО нелегитимны

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Представители России настаивают на том, чтобы правительство Украины провело переговоры с «ЛДНР», однако, такие переговоры можно проводить лишь с уполномоченными лицами. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

«Разговаривайте с территориями». Но нельзя разговаривать с никем. То есть, мы должны иметь субъект. Когда мы говорим о разговоре — это должен быть кто-то, кто уполномочен разговаривать. С украинской стороны это президент, возможно, глава Офиса президента, глава Трехсторонней контактной группы — уполномоченные президентом лица», — отметила она.

Украина, как считает Верещук, должна решать вопрос деоккупации Донбасса с Россией.

«Что с российской стороны — „разговаривайте со стороной“. Давайте оставим эмоции. Нужно сказать тогда: разговаривайте с представителем „Единой России“, гражданином РФ. И тогда это будет по крайней мере честно, даже для своих избирателей. Тогда это будет честно для тех людей, которых они сегодня взяли в заложники. Я это говорю как министр по вопросам временно оккупированных территорий», — добавила она.

Ранее сообщалось, что член НВФ и так называемый «военкор ДНР» Владлен Татарский в своем Телеграмм-канале заявил о захвате опорного пункта НВФ «ДНР» украинскими военными.