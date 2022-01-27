Политика

В РФ озвучили условие для урегулирования военного конфликта на Донбассе

Продвижением по «нормандскому формату» похвастаться нельзя

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Нет смысла давить на украинское правительство, пока оно не поймет необходимости выполнения Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает УРА-Информ.

«Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений», — отметил Козак.

Продвижением по «нормандскому формату» похвастаться невозможно, как отметил политик.

«Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран, которые принадлежат к «нормандской четверки» могут встретиться только после согласования правового статуса оккупированного украинского Донбасса. 

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