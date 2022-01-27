В НАТО требуют от РФ вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы

Москве необходимо конструктивно взаимодействовать для деэскалации вокруг Украины

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Российская Федерация должна вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УРА-Информ.

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий и отзывать свои войска из Грузии, Украины и Молдовы, а также — отказаться от враждебности по отношению к Украине», — отметил Йенс Столтенберг.

Кремлю, как отметил генсек НАТО, необходимо конструктивно взаимодействовать для деэскалации вооруженного конфликта вокруг Украины, в том числе в рамках нормандского формата.

Ранее сообщалось, что в украинской столице местной властью уже был отработан четкий план на случай вторжения Российской Федерации на территорию Украины, а также подготовлена информация относительно бомбоубежищ возле определенных объектов.