Политика

В Госдуме РФ требуют открыто направлять в ОРДЛО не только вооружение

Почти 8 лет Россия и «ЛДНР» малоубедительно врут мировому сообществу о поставках военной техники

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Российская Федерация в «ЛДНР», уже официально, необходимо направлять не только вооружение, но также и военных специалистов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает УРА-Информ.

«Там живут наши соотечественники и граждане России. Кроме того, надо наконец-то легализовать добровольцев (из России — прим), бывших и находящихся в ДНР и ЛНР. Не сажать их по возвращении, как это иногда бывает, а награждать! Пора уже отказаться от геополитической «биполярки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что еет смысла давить на украинское правительство, пока оно не поймет необходимости выполнения Минских соглашений.

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