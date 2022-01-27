Политика

Россия дала заднюю: в Кремле прокомментировали поставки вооружения в ОРДЛО

В России существует много разных инициатив по этому вопросу и «очень много их удалось купировать»

Время чтения: 36 Секунд

Заместитель главы Администрации президента Российской федерации Владимира Путина Дмитрий Козак отказался комментировать инициативу представителя партии «Единая Россия» Андрея Турчака о поставках оружия на временно оккупированные территории украинского государства. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи советников лидеров Нормандского формата в Париже, передает УРА-Информ.

«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать», — отметил Козак.

В данный момент в РФ, как подчеркнул Козак, существует много разных инициатив по данному вопросу.

«Не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что «спецслужбы ДНР» уже юыли переведены в режим повышенной боевой готовности якобы из-за возможных провокаций со стороны украинского государства. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В НАТО обеспокоены: еще 2 страны передадут Украине важную военную помощь

Переданные ВСУ тепловизоры будут закреплены за Силами специальных операций

В «ОПЗЖ» раскол – в Правительстве намекнули, какие изменения скоро могут произойти

Стало известно, что одна из ключевых партий Украинского государства начала проявлять тревожные знаки. Речь идет о том, что внутри фракции начались своего рода «разборки», которые в теории могут привести к серьезным последствиям в государстве.

В Госдуме РФ требуют открыто направлять в ОРДЛО не только вооружение

Почти 8 лет Россия и «ЛДНР» малоубедительно врут мировому сообществу о поставках военной техники

В РФ озвучили условие для урегулирования военного конфликта на Донбассе

Продвижением по «нормандскому формату» похвастаться нельзя

В РФ озвучили обязательное условие для встречи президентов стран «нормандской четверки»

Вчера вечером в Париже прошли переговоры политических советников лидеров нормандского формата

В НАТО требуют от РФ вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы

Москве необходимо конструктивно взаимодействовать для деэскалации вокруг Украины