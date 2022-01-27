Россия дала заднюю: в Кремле прокомментировали поставки вооружения в ОРДЛО

В России существует много разных инициатив по этому вопросу и «очень много их удалось купировать»

Время чтения: 36 Секунд

Заместитель главы Администрации президента Российской федерации Владимира Путина Дмитрий Козак отказался комментировать инициативу представителя партии «Единая Россия» Андрея Турчака о поставках оружия на временно оккупированные территории украинского государства. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи советников лидеров Нормандского формата в Париже, передает УРА-Информ.

«Это сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров. Я это услышал только после окончания, поэтому ничего не могу прокомментировать», — отметил Козак.

В данный момент в РФ, как подчеркнул Козак, существует много разных инициатив по данному вопросу.

«Не знаю, чем руководствовался господин Турчак. С нами он не советовался», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что «спецслужбы ДНР» уже юыли переведены в режим повышенной боевой готовности якобы из-за возможных провокаций со стороны украинского государства.