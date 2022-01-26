В «Слуге народа» рассказали, сколько вакцинированных депутатов болеют COVID-19

С ноября 2021 непривитым от коронавирусной инфекции депутатам запрещено посещать заседания Верховной Рады

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В парламентской фракции «Слуга народа» болеют пневмонией нового поколения COVID -19 порядка 8% ее состава. Об этом заявил во время брифинга председатель фракции Давид Арахамия, передает УРА-Информ.

«Есть вопрос большой волны коронавируса, которую сейчас прогнозируют. Мы ее видим по нашим цифрам. У нас по состоянию на сегодня где-то 8% депутатов нашей фракции „Слуга народа“ больны ковидом», — отметил Арахамия.

Стоит отметить, что с ноября 2021 депутатам, которые не вакцинировались, запрещено посещать заседания Верховной Рады Украины.

Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил жителям страны, что в государстве началась очередная вспышка пневмонии нового поколения.