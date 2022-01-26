«Этого никогда не будет»: Зеленский рассказал о захвате Россией Харькова

Зеленский утверждает, что этого никогда не будет

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Глава украинского государства Владимир Зеленский, ранее в интервью The Washington Post допустил возможность захвата Харькова российской Федерацией, утверждает, что этого никогда не будет. Об этом глава он сообщил на своей Instagram-странице, передает УРА-Информ.

«Харьков надеется. Харьков — это Украина и не хочет быть оккупированным Россией», — написал харьковчанин под постом у главы государства.

«И не будет никогда оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков — это наш город с нашими крутыми людьми!!!», — отреагировал Зеленский.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарём президента Украины Сергеем Никифоровым было заявлено, что Владимир Зеленский «не имел в виду, что Харьков будет оккупирован».