Чего хочет добиться Россия на переговорах с США: Украина — не главное

В последнее время наблюдается ухудшение политической обстановки вокруг Украины из-за усиления российского военного потенциала около украинских границ, а также из-за отсутствия договорённостей между РФ И США, касающихся гарантий безопасности.

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Об этой информации сообщил Apostrophe, передает Ura-inform.

Сергеем Рахманиным, являющимся членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки было рассказано об основной цели Кремля, которую он преследует переговорах со Штатами.

Рахманин считает, что для России не Украина и не «минские соглашения» являются главными вопросами в переговорном процессе. РФ преследует более амбициозные цели — чтобы признали её власть.

«Здесь речь идет не об исполнении минских договорённостей, захвате Украины или даже об установлении политического контроля над постсоветскими республиками. РФ добивается, чтобы её официально признали как крупного, мощного, самодостаточного геополитического игрока. Глава Кремля давно грезил Ялтой, переделом мира между великими державами» , — заявил Рахманин.

Помимо этого, по мнению Рахманина, Путин хочет, чтобы все геополитические решения были согласованы с Россией и учитывали её позицию. При этом, амбиции Кремля остались на уровне СССР, также ослабло и его влияние на мировую экономику, даже с учетом сегодняшней стоимости газа и нефти.

«В мире продолжается политическая борьба между двумя сверхдержавами: Китаем и Америкой. И США пошли на переговоры именно потому, что Россию они воспринимают как игрока, который может обострить их противостояние с Китаем», — резюмировал Рахманин.

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