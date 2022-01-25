Разумков раскрыл планы на партию: «Такого давно не делали в Украине»

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в одном из телеэфиров украинского телевидения отчитался о формировании партии.

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Об этой информации сообщил эфире телеканала «Украина 24», передает Ura-inform.

С его слов, на сегодняшний день в его команду уже присоединились около 7 000 человек. Разумков планирует, что уже в течение нескольких месяцев ему удастся сформировать свою политическую партию.

На заданный ему вопрос о сроках формирования полной команды, экс-спикер ответил:

«Над этим мы начали работать ещё месяц назад. По состоянию на данный момент к нам уже присоединились из разных украинских регионов около 7 000 человек. С нашей стороны мы выполним своё обещание и поедем по регионам. Сейчас будет две пленарных недели, я надеюсь, после них сразу мы сможем поехать и начать работу уже в данном направлении».

Так же он сообщил, что уже на сегодня в восемнадцати областях есть общественное объединение команды Разумкова. В дальнейших планах команды охватить все территории.

Им было отмечено, что партия будет строиться с нуля:

«Мы пошли по непростому пути и пройдём его. Такого давно не делали в Украине. Вообще бралась партия, переименовывалась, шли дальше. По состоянию на сегодняшний день мы будем действовать следующим путем – будет общественная организация, будет сбор подписей, будет регистрация. Надо собрать подписи в 2/3 областей, 2/3 районов, чтобы это была полноценная всеукраинская партия. Я не стыжусь и не скрываю – мы точно сможем пройти этот путь».

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