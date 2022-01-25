Нам предстоят серьезные вызовы – Медведчук сказал, что будет происходить с Украиной в 2022 году

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о том, что Украинское государство столкнется с проблематичными явлениями. По его словам, ее ждут целых 3 вызова, с которыми властям как-то придется справляться.

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Об этой информации сообщил Медведчук в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Нам предстоят серьезные вызовы в Украине в 2022-м году. Первый касается дальнейшего падения экономики. Причиной тому является непрофессиональная, и даже преступная политика наряду с расширением регуляторных мер, которые уничтожают малый, средний бизнесы», — начал Медведчук с негативной ноты.

Затем он сослался на то, что вторым вызовом для Украины станет энергетический кризис, который, вероятно, ударит по коммунальным платежам. Третьим же вызовом является кризис продовольственной сферы.

Таким образом, Медведчук довольно тревожно смотрит в будущее Украины. На этом фоне неизвестно, на какие факты ссылается оппозиционер. Не исключается, что это и субъективный взгляд на происходящее в государстве, так как соответствующей аргументации представлено не было.

Нам предстоят серьезные вызовы в Украине в 2022-м. Первый – дальнейшее падение экономики из-за непрофессиональной, преступной политики и расширения регуляторных мер, уничтожающих малый и средний бизнес. Второй – энергетический кризис. Третий – кризис продовольственной сферы. pic.twitter.com/L6rVNeqkmo — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) January 24, 2022

Напомним, адвокат Порошенко анонсировал перекрестный допрос с Медведчуком.