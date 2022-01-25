Кабинет министров лишил Кличко права вносить кандидатуры глав райадминистраций

Кабинет министров Украины лишил главу КГГА Виталия Кличко права вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение Главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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Об этой информации сообщил Ukranews, передает Ura-inform.

Это стало известно из постановления Кабмина №43 от 24.01.2022 года.

«Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городе Киеве и в Севастополе государственной администрации назначается на должность и увольняется с должности Президентом по представлению Кабинета Министров согласно предложениям премьер-министра», — отмечается в постановлении.

До этого постановления главы районных администраций в Киеве назначались и увольнялись в соответствии главы Киевской Государственной городской администрации.

Из сообщений « Українських Новин», мэр столицы Украины Виталий Кличко подтверждает, что у него и на данный момент сохраняются напряженные отношения с Зеленским.

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