Политика

Кабинет министров лишил Кличко права вносить кандидатуры глав райадминистраций

Кабинет министров Украины лишил главу КГГА Виталия Кличко права вносить кандидатуры глав районных администраций на назначение Главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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Об этой информации сообщил Ukranews, передает Ura-inform.

Это стало известно из постановления Кабмина №43 от 24.01.2022 года.

«Глава областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в городе Киеве и в Севастополе государственной администрации назначается на должность и увольняется с должности Президентом по представлению Кабинета Министров согласно предложениям премьер-министра», — отмечается в постановлении.

До этого постановления главы районных администраций в Киеве назначались и увольнялись в соответствии главы Киевской Государственной городской администрации.

Из сообщений « Українських Новин», мэр столицы Украины Виталий Кличко подтверждает, что у него и на данный момент сохраняются напряженные отношения с Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, где почти месяц провела Тимошенко: СМИ раскрыли подробности.

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