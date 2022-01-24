Политика

Зеленский собрал экстренное заседание заседание СНБО

Ориентировочно в 18:30 в аппарате анонсировали брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова

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По решению главы украинского государства Владимира Зеленского объявлено экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба аппарата СНБО, передает УРА-Информ.

«Согласно решению Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 в помещении Офиса Президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — отметили в ведомстве.

На заседании, как известно, рассматриваются «вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни и тому подобное».

Ранее сообщалось, что армия Российской Федерации способна за пару часов взять под свой контроль Киев в том случае, если осуществит десантную операцию в пригороде города.

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