ВСУ якобы концентрируют огромное количество сил и средств на границе с «ЛДНР»

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Украиское правительство якобы увеличивает присутствие военных неподалеку оккупированных территорий Донбасса, и готовится к наступлению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, передает УРА-Информ.

ВСУ, по словам Пескова, якобы концентрируют огромное количество сил и средств на границе с оккупированными территориями украинского Донбасса.

«Характер говорит о подготовке наступательных действий. Такая угроза есть, нас это беспокоит. Мы хотели бы, чтобы в многочисленных заявлениях страны НАТО каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что оккупированный Донецк якобы окружен войсками РФ с трех сторон, а в его пригороде стоят ВСУ.