Политика

Порошенко обратился к НАТО: «Войны ещё можно избежать»

Западные политики ежедневно требуют от Российской Федерации отведения войск от границ Украины. Но вместо этого Москва начинает эвакуацию своих дипломатов из Украины.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Конечно, данная ситуация тревожит и не прибавляет оптимизма  и стабильности внутри страны. Бывшим украинским президентом Петром Порошенко в интервью СВС было рассказано, как ещё можно остановить агрессию российского президента Владимира Путина. С его слов, чтобы добиться этого, нужно объединить усилия Запада и Украины.

«У нас, действительно, полноценная открытая и огромная российская агрессия. Это война РФ против Украины. Расширение масштабов данной войны все еще можно избежать. И для этого должна работать дипломатия», — сказал Порошенко.

По оценке Порошенко, Путиным в последнее время поднимаются ставки. В апреле прошлого года он требовал встретиться с Главой Белого Дома Джо Байденом. Далее последовала ситуация вокруг Алеппо, кризис с мигрантами на польской и белорусской границах. На данный момент, он понимает, что все его последующие сценарии срабатывают, поэтому и  продолжает нагнетать обстановку. Пятый президент Украины отмечает, что шанс остановить агрессию ещё сохраняется.

«Одним из способов, как этого можно достичь – летом 2022 года предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО. Это был бы правильный ответ Путину со стороны коллективного Запада. Ответ на то, что в Североатлантическом Альянсе не будут принимать  никаких условий и ультиматумов, на которые рассчитывает Путин», — резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, СМИ раскрыли, кто мог попросить Путина не нападать на Украину.

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