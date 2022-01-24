Политика

«Пора переходить к наступательным действиям»: российские СМИ увидели угрозу в заявлении Зеленского

В российских же СМИ появились заголовки, что Зеленский якобы дает внешней разведке задания атаковать ОРДЛО

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В выступлении шестого президента Украины Владимира Зеленского на торжественном мероприятии, которое было посвящено Дню внешней разведки Украины, в Российской Федерации и ОРДЛО увидели угрозу и призыв к наступлению на «республики Донбасса». Об этом пишут российские СМИ и Телеграм-каналы «республик», передает УРА-Информ.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства. Граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству », — заявил Зеленский.

В российских же СМИ появились заголовки, что глава украинского государства якобы дает внешней разведке задания атаковать НВФ на временно оккупированных территориях Донбасса и намечается наступление.

«Пора этому парню прекращать расширять сознание», — отметил в свою очередь бывший командир НВФ «ДНР» Александр Ходаковский.

Ранее сообщалось, что противотанковые ракеты Javelin, которые доставили США украинским военным, якобы находятся на территории Донбасса, в связи с чем пророссийские боевикми «ДНР» перешли в режим повышенной боевой готовности.

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