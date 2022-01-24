«Будьте готовы к великой войне»: Ярош обратился с просьбой к союзникам Украины

Ярош выразил благодарность союзным странам за поддержку и поставки систем вооружений в условиях российской агрессии

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Советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в соцсети обратился к союзникам Украины, странам Балтии, призывая их сохранять постоянную боеготовность. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Яроша.

«Друзья литовцы, латыши, эстонцы! Я, и мои собратья-добровольцы, благодарим вас за многолетнюю поддержку украинского сопротивления агрессии Эрефовской империи! Безусловно, каждая единица вооружения, боеприпасов, других средств, которые вы поставляете в Украину, очень важны как на Восточном фронте российско-украинской войны, так и перед угрозой развертывания боевых действий на других: Северном, Южном и т. д.», — написал Ярош.

Сейчас граждане Украины имеют одну важную просьбу к своим союзникам.

«Единственное, о чем мы вас просим: сохраняйте постоянную боевую готовность и не ослабляйте себя! Поскольку Кремль готовится не просто к уничтожению Украины как Государства, он уже бросил вызов всей Европейской цивилизации… И страны Балтии тоже находятся на острие имперского удара, несмотря на то, что вы являетесь частью НАТО… Будьте все готовы к великой войне с потомками азиатской орды! Вместе победим! За вашу и нашу свободу!», — подчеркнул Ярош.

Ранее сообщалось, что украинское правительство якобы увеличивает присутствие военных неподалеку оккупированных территорий Донбасса, и готовится к наступлению.