Политика

Великобритания создает союз с Украиной и Польшей из-за угроз России (карта)

О новом альянсе было заявлено главой Министерства иностранных Великобритании дел Элизабет Трасс двадцать первого января.

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Об этой информации сообщил «сайт британского правительства», передает Ura-inform.

Великобритания перешла от слов к делу и после нескольких предупреждений Кремля отправила в Украину военных и инициировала новый союз. В данный альянс войдут Великобритания, Польша и Украина. Со слов Трасс данный союз сможет помочь защитить свободу и демократию в Восточной Европе. Подобным образом, Лондон хочет укрепить трёхсторонние связи на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.


Советом по геостратегии в «Твиттер» уже была обнародована соответствующая карта данного трёхстороннего альянса. На ней прорисовано тройственную ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а Россия и Беларусь отмечены на данной карте как враждебные страны.


«Кремль так не усвоил уроков истории. В их мечтах воссоздание СССР или что-то вроде «Великой России», разделив территории по этническому и языковому признаку. С одной стороны они заявляют, что хотят стабильности, и в то же время пытаются угрожать и дестабилизировать других », — сказала дипломат.


Карта альянса Британия - Украина - Польша.

Напомним, ранее сообщалось, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию — что он задумал.

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