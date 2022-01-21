Политика

Зеленский уверен в возвращении Украиной захваченных Россией территорий

Глава государства напомнил, что до 2014 года Украина и Россия были друзьями

Время чтения: 37 Секунд

Глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что захваченные Российской Федерацией земли вернуться под контроль украинского государства, так как у президента России Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает УРА-Информ.

«Путин не молод, и я думаю, что он должен думать о том, что он оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Турция готова пригласить представителей «ЛДНР» на встречу Путина и Зеленского, — Песков

В Кремле ждут реакции Украины на это предложение

Лукашенко грозится Западу «ломануть, что мало не покажется»

Лукашенко пообещал жесткий ответ Западу в том случае, если там введут очередные санкции

Британцы посетили Донбасс: в ООС назвали причины

Особую роль в формировании позиции британских законодателей и чиновников играет именно Комитет по иностранным делам

Вторжение России: Зеленский сказал, кто будет воевать за Украину

Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций

Зеленский рассказал, какой город Украины РФ может захватить Россия

России для нападения лишь нужен повод

РФ расширила требования к НАТО: что требует страна-агрессор

Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток