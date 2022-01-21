Зеленский уверен в возвращении Украиной захваченных Россией территорий

Глава государства напомнил, что до 2014 года Украина и Россия были друзьями

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Глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что захваченные Российской Федерацией земли вернуться под контроль украинского государства, так как у президента России Владимира Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает УРА-Информ.

«Путин не молод, и я думаю, что он должен думать о том, что он оставит после себя. Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР».